Пять вартовчан, севших за руль нетрезвыми, стали фигурантами уголовных дел

В Нижневартовске с начала июня сотрудники полиции возбудили пять уголовных дел в отношении жителей города, которые управляли транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Данные граждане ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные правонарушения. Однако, как показывает практика, не все из жителей города исправляются и начинают соблюдать правила дорожного движения.

«Так, например, автопатрулем ОГИБДД за езду в пьяном виде был задержан 31-летний гражданин, которого привлекли к административной ответственности. Тем не менее, через некоторое время мужчина опять попался в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил вартовчанина к 250–ти часам обязательных работ», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовска.

Выводов для себя вартовчанин не сделал и 11 июня он вновь был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него вновь возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание начиная от штрафных санкций до реального лишения свободы на срок до двух лет.