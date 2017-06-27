В Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения, согласно которым расширен перечень категорий граждан, имеющих право заключить контракт о прохождении военной службы расширен.

Право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях МЧС России, СВР России и органах государственной охраны предоставлено, в том числе, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, а также гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе и получившим среднее профессиональное образование.