В администрации Сургутского района рассказали, как идет борьба с распространением наркотиков

Сегодня в администрации Сургутского района прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их оборотом.

«На сегодняшний день ОМВД Сургутского района зарегистрировано всего 35 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По ст. 228.1 «Незаконное производство и сбыт наркотических средств» зарегистрировано 18 преступлений, впрочем, из них в суд направленно всего два уголовных дела, — рассказала старший специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Сургутскому району Елена Ковалева. — Ситуацию усложняет распространение наркотических средств через интернет, потому что не всегда получается привлечь к ответственности самого сбытчика. Однако на 2017 год изъято около 571 грамма».

В целом, по словам специалистов, количество преступлений, связанных с оборотом, распространением и сбытом наркотиков в Сургутском районе стабильно снижается, особенно в течении последних 5 лет.

Активно на конференции обсуждались мероприятия, проводимые на формирование антинаркотического мировоззрения у молодежи города и района. Так, в этом году в рамках Международного дня борьбы с наркотиками в городе и поселках проводили спортивные и культурные мероприятия. Наиболее массовыми оказались рок-фестиваль «Засветись на Солнечном» и марафон «В ритме жизни».

«В рамках финансовой помощи, которую мы получили из бюджета Югры, мы планируем в августе подготовить мероприятие «Марафон здоровья», который будет проходить в п. Федоровский, —рассказал секретарь антинаркотической комиссии Дмитрий Тимчук. — Также в октябре мы планируем провести конкурс социальных роликов, направленных не только на популяризацию антинаркотического движения, но и для того, чтобы продемонстрировать, как молодежь видит эту проблему».