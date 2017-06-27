Югорская спортсменка завоевала два золота на Кубке России по радиопеленгации

Неоднократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России Наталья Гиклова привезла две золотых медали с Кубка России по радиопеленгации. Соревнования проходили с 21 по 26 июня в подмосковном Домодедово.

Состязания проводились по четырем дисциплинам: классические дистанции на диапазонах 3,5 МГц и 144 МГц, «радиоориентирование» и «спринт». Для спортсменов возрастных категорий М21, Ж21 соревнования имели статус – Кубок России; для спортсменов возрастных категорий М19, Ж19 − всероссийские спортивные соревнования. Наталья оказалась лучшей в категории Ж20 на диапазонах 3,5 МГц и 144 МГц.

В составе сборной команды ХМАО-Югры, помимо Гикловой, выступили мастера спорта Владимир Бакчинов и Дмитрий Тимченко. Эти соревнования стали для наших радиоспортсменов предпоследним отборочным стартом для участия в чемпионате и первенстве Европы, который будет проходить с 4 по 10 сентября в Литве. Последний отборочный старт чемпионата России пройдет с 21 по 26 июля в Воронеже.