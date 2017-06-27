Представитель Югры при правительстве РФ навестила земляков, служащих в Президентском полку

Руководитель представительства Югры при правительстве РФ Фануза Арсланова встретилась с земляками, служащими в Президентском полку. В этом году в элитную часть отправилось 10 жителей округа.

"Уверена, вы не подведете Югру, будете достойно нести службу. Здесь служили лучшие из лучших. Мы все знаем, что Президентский полк– уникальная воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей, при этом подчиняется непосредственно верховному главнокомандующему ",– сказала Фануза Арсланова, обращаясь к землякам.

Каждый год специальная комиссия отбирает до 15 югорчан для службы в Кремле. Еще в 2013 году губернатор Югры Наталья Комарова и командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО Олег Галкин подписали соглашение о взаимодействии в сфере военно–патриотического воспитания молодежи. Ключевые направления партнерства – организация качественного отбора призывников для прохождения службы в рядках Президентского полка, а также поддержка югорчан, которые исполняют свой гражданский долг в самом элитном воинском подразделении России. За многие годы руководство полка ни разу не пожаловалось на наших земляков.

Для каждого молодого человека служба в Президентском полку не только хорошая закалка и жизненный опыт, но и возможность трудоустройства.

«Бывшие кремлевцы нарасхват: в ФСО, правоохранительных органах, на госслужбе обязательно встретишь однополчан. И хорошо, что с каждым годом югорчан, прошедших службу в Президентском полку, становится все больше», – подчеркнул заместитель руководителя представительства Олег Бурданов, служивший в полку в восьмидесятые годы.

Фануза Арсланова от имени губернатора поздравила земляков с началом службы и вручила пакеты со сладостями и сувенирами, пригласив навестить представительство Югры, когда наступит увольнительная. В каждом пакете – визитки с телефоном и адресом. «В любой ситуации звоните, поможем», – сказала она на прощание.