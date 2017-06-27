Сегодня около трех часов ночи в городском поселении Белый Яр, гражданин 1993 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажир 1994 года рождения, получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.
В Сургутском районе в аварии погиб молодой человек
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Сегодня в 11:11, просмотров: 247, комментариев: 0
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