В Сургутском районе в аварии погиб молодой человек

Сегодня около трех часов ночи в городском поселении Белый Яр, гражданин 1993 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажир 1994 года рождения, получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.