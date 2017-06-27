​Сургутские полицейские поймали воришку ноутбука

В начале прошлой недели в дежурную часть УМВД по Сургуту поступило сообщение сотрудника одного из офисов города по ремонту техники о том, что из помещения был похищен ноутбук стоимостью восемь тысяч рублей.

Стражами порядка была составлена ориентировка, но задержать мужчину по горячим следам удалось. Только спустя несколько дней в ходе патрулирования маршрута полицейскими ППС был замечен мужчина, подходящий по описанию. В ходе разбирательства установлен факт кражи компьютера этим гражданином, который пояснил, что воспользовался отсутствием сотрудника офиса на рабочем месте и похитил ноутбук.

Сейчас вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.