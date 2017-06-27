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Владелец тюменского Рощино хочет стать акционером сургутского аэропорта

У аэропорта Сургута, владельцем которого является правительство Югры, может появиться новый акционер — компания «Новопорт», весной этого года проводившая экспертизу для составления дорожной карты по реконструкции аэровокзального комплекса.

Специалисты компании предложили правительству региона акцент в развитии внутрирегиональных авиаперевозок сделать на аэропорт Сургута. Сейчас «Новопорт» вышел с предложением к правительству округа провести реконструкцию объекта на особых условиях, за счет доли в предприятии. С ответом на предложение региональные власти пока не определились.

"Идет начальная ступень переговоров. Сейчас это лишь набор идей, которым требуется экспертная оценка. Нам важно, чтобы новый игрок не начал формировать несправедливую тарифную политику при воздушных перевозках в округе. Кроме того, акционером Сургутского аэропорта является не только региональное правительство, так что будем проводить всестороннюю экспертизу", - заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

В ходе реконструкции на базе Сургутского аэропорта должен быть создан хаб, доступный не только для авиационного, но и для автомобильного транспорта.

ООО «Новопорт» — компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов. Входит в группу компаний AEON Corporation. Холдинг управляет 13 крупными аэропортами от Сибири (Чита, Томск, Новосибирск, Барнаул) до Калининграда и Минеральных Вод. Держатель 100-процентного пакета акций ООО «Аэропорт Рощино» (Тюмень).


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Сегодня в 10:07, просмотров: 50, комментариев: 0


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