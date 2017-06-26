16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,0014   EUR  66,0816  

В Радужном из окна 7 этажа выпал трехлетний ребенок

В Радужном в конце минувшей неделе произошла трагедия: из окна седьмого этажа выпал трехлетний ребенок. Сейчас следственным отделом по городу Радужный следственного управления Следственного комитета России по ХМАО–Югре проводится процессуальная проверка по данному факту.

«Как следует из материалов проверки, 23 июня 2017 года мать оставила ребенка одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. В этот момент, по дивану, стоящему рядом с окном ребенок залез на подоконник, с которого упал вниз с 7-этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», - сообщается в информации СК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

26 июня в 22:16, просмотров: 144, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов

В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов
Сорта Апеннинского полуострова лучше всего подходят для сибирских гурманов.
Никита Шаганенко 26 июня в 16:29
217 0
За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней
Главный врач ОКД Ирина Урванцева рассказала, как реализуется проект по заботе о сердечном здоровье сургутян
Елизавета Саенко 26 июня в 15:38
296 1
На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова

На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова
Новогородцы, группа "Старожилы Сургута" 26 июня в 12:02
706 4
«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2

«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2
От этой, самой важной для будущего России железной дороги пока построен только отрезок Сургут–Нижневартовск. Это будет будущий Средне-Сибирский широтный ход, который должен обеспечить будущее России на столетия
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 июня в 15:25
459 10
И зал засверкал

И зал засверкал
В Сургуте проходит выставка картин основателя техники бисерной мозаики Валентины Паренько
Анна Слинько 26 июня в 10:27
365 0
«Это был ещё какой сюрприз для президента!»

«Это был ещё какой сюрприз для президента!»
Нефтеюганский школьник рассказал «Новому Городу», как попал на прямую линию с Владимиром Путиным
Аня Кюнепрак 26 июня в 10:40
1314 0
С алкоголем у аудитории siapress.ru никаких проблем нет // ИНФОГРАФИКА

С алкоголем у аудитории siapress.ru никаких проблем нет // ИНФОГРАФИКА
В отличие от активистов-трезвенников, которые активно накручивали результаты опросов на нашем сайте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 июня в 11:28
454 1
Видео дня. Екатерина Шульман: «Навязанная любовь: Зачем госпропаганда рисует рейтинг Сталину»

Видео дня. Екатерина Шульман: «Навязанная любовь: Зачем госпропаганда рисует рейтинг Сталину»
Редакция СИА-ПРЕСС 25 июня в 16:50
650 2
Мнения аудитории siapress.ru об антикоррупционных митингах разделились // ИНФОГРАФИКА

Мнения аудитории siapress.ru об антикоррупционных митингах разделились // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 25 июня в 10:30
553 2
В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет

В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет
Никита Шаганенко 23 июня в 16:12
814 0
Это исторический момент: на площадке ЗСК состоялась встреча четырёх директоров

Это исторический момент: на площадке ЗСК состоялась встреча четырёх директоров
Андрей Родионов 23 июня в 12:55
1045 1
Бедная Айза. Читательница siapress.ru стала свидетельницей того, как собаку выкинули в окно третьего этажа

Бедная Айза. Читательница siapress.ru стала свидетельницей того, как собаку выкинули в окно третьего этажа
Какова судьба несчастного животного и как часто подобное происходит в нашем городе?
Владлена Сурова 23 июня в 11:33
1039 8
«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА

«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА
За кого готова голосовать аудитория СИА-ПРЕСС, даже если выборы вдруг будут без Путина.
Редакция СИА-ПРЕСС 23 июня в 11:06
1016 14
Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»

Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»
Прежние знали о Сталине больше нынешних. Успели хлебнуть. Не успели забыть погубленных напрасно. Знали войну, а не про войну. Видели больше окопов, чем парадов. А нынешние видят лишь парады.
Александр Минкин, «Московский комсомолец» 22 июня в 19:18
1133 7
Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем

Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем
Редакция СИА-ПРЕСС 22 июня в 19:03
1014 2
​Вадиму Николаевичу Шувалову

​Вадиму Николаевичу Шувалову
Настоящий лидер, а надеюсь, что вы именно такой, умеет исправлять свои ошибки. Во имя будущего города предлагаю вам принять решение вернуть Татьяну Николаевну в городскую администрацию.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 июня в 14:35
2219 9
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика