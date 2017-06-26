В Радужном из окна 7 этажа выпал трехлетний ребенок

В Радужном в конце минувшей неделе произошла трагедия: из окна седьмого этажа выпал трехлетний ребенок. Сейчас следственным отделом по городу Радужный следственного управления Следственного комитета России по ХМАО–Югре проводится процессуальная проверка по данному факту.

«Как следует из материалов проверки, 23 июня 2017 года мать оставила ребенка одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. В этот момент, по дивану, стоящему рядом с окном ребенок залез на подоконник, с которого упал вниз с 7-этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», - сообщается в информации СК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.