Кризис жанра. Пятые "Трансформеры" проваливаются в прокате

Фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» установил антирекорд по кассовым сборам среди всех частей франшизы по итогам первого уик-энда. Об этом пишет "Лента.ру".

За первые выходные проката картина заработала 69,1 миллиона долларов в американских кинотеатрах. При этом, по данным РБК, все предыдущие части «Трансформеров» вместе собрали более $1,3 млрд в США и свыше $3,5 млрд в мире.

Пятая часть серии вышла на российские экраны 22 июня. Режиссером всех фильмов франшизы выступил Майкл Бэй.