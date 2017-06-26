Народный артист Владимир Этуш попал в реанимацию

Народный артист СССР 95-летний Владимир Этуш после падения на лестнице был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, сообщает "Коммерсант". Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Владимир Этуш упал, когда поднимался по лестнице в поликлинику.

Как пишет РБК, Этуша госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Крок позднее добавил, что по результатам обследования врачи не обнаружили у Этуша переломов, только ушиб спины. Но «для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации», - приводит его слова издание.

Напомним, Владимир Этуш закончил Театральное училище имени Щукина, в 1945 году начал работать в московском театре им. Вахтангова. Артист сыграл более чем в 40 фильмах. Известность получил благодаря ролям в «Кавказкой пленнице» (1966 год), «Двенадцать стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Приключения Буратино» (1975), «Не будите спящую собаку» (1991). С 2003 года Владимир Этуш занимает должность художественного руководителя Щукинского училища.