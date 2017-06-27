Потерпевшие смогут узнать, когда освобождается из исправительной колонии их обидчик

Уголовно-процессуальным кодексом РФ установлено право потерпевшего на основании постановления суда получать информацию о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, о выездах за пределы учреждения, о времени освобождения, а также быть извещенным о рассмотрении судом вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

Сведения о прибытии осужденного администрация исправительного учреждения направляет потерпевшему не позднее 10 дней, а в случае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы учреждения – незамедлительно.

Сведения об освобождении осужденного администрация обязана направить потерпевшему не позднее, чем за 30 дней, а при досрочном освобождении – в день освобождения.

Потерпевший вправе участвовать при рассмотрении судом вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания, при этом должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее, чем за 14 суток.