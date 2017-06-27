Вместо тюрьмы осужденным могут назначить принудительные работы

С начала 2017 года введены принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Согласно ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ данная мера применяется в случаях совершения преступления небольшой или средней тяжести либо за впервые совершенное тяжкое преступление.

Также предусмотрено, что если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он вправе заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не применяются.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

При этом принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим.

Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года, но до сих пор не применялись.