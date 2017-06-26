Ничего святого. В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали

Тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News. Испанский суд постановил извлечь из захоронения останки живописца для того, чтобы провести тест на отцовство.

Как пишет издание, на право считаться дочерью Дали, а также на его наследство претендует гадалка Пилар Абель. 59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года. Она утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

По информации РБК, в 2007-2008 годах по инициативе Абель были проведены тесты, в ходе которых ее генный материал сравнивался ДНК, извлеченным из частиц кожи и волос с посмертной маски Дали. Однако эти результаты этих тестов не позволили ни подтвердить, ни опровергнуть притязания женщины.





