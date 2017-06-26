В Югру едет спецвагон, в котором можно будет анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ

В Югру едет спецвагон, в котором пассажиры смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием специалистов. Всероссийскую акцию проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации со июля по вместно с ОАО «РЖД». Известно, что вагон будет курсировать по территории страны с октября. Он сделает остановку в 24 городах.

В ХМАО специализированный вагон со специалистами пробудет с 20 по 22 августа. Все это время он будет находиться в Нижневартовске – единственном на данный момент муниципалитете Югры, где пройдет данная профилактическая акция.

Добавим, сотрудничают врачи и железнодорожники постоянно. В Сургуте на днях состоялось первое в этом году профилактическое мероприятие для машинистов Эксплуатационного локомотивного депо «Сургут». В нем приняли участие более 100 человек.

Специалисты Филиала информировали участников мероприятия об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России, ХМАО-Югре, Сургуте и районе. Обсуждаемая тема вызвала у аудитории живой интерес. Как сообщили в КУ ХМАО-Югры ««Центр профилактики и борьбы со СПИД», железнодорожники активно задавали и обсуждали вопросы о путях передачи, мерах профилактики заражения, о лечении ВИЧ-инфекции. По окончании, всем желающим была предоставлена полиграфическая продукция по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов.