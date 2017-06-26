Роскомнадзор возьмется за оnline кинотеатры

Принят закон о регулировании правового статуса аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатры и т.п.). В соответствии с Законом (от 01.05.2017 N 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), к указанной категории отнесены сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату).

Роскомнадзор наделен полномочиями направлять организаторам аудиовизуальных сервисов обязательные для исполнения требования, а также предупреждения о недопустимости нарушений законодательства, а также правом на обращение в суд с заявлением о запрете распространения на территории РФ аудиовизуального сервиса - нарушителя.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.