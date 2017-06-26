Утвержден порядок снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по экономическим уголовным делам

Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 N 482 «Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики» установлено, что документы на бумажном носителе предоставляются для копирования дознавателем и следователем, в производстве которых находится уголовное дело, на основании постановления.

К ходатайству о копировании документов прилагается копия документа, подтверждающего, что лицо, обратившееся с ходатайством, является законным владельцем документов.

Ходатайство о копировании документов не подлежит удовлетворению, если лицо, обратившееся с ходатайством, не является законным владельцем документов либо имеются сведения о наличии спора между указанным лицом и иными лицами о принадлежности этих документов, а также имеются основания полагать, что документы, о копировании которых подано ходатайство, содержат ложные сведения или могут быть использованы в противоправной деятельности.

Копирование документов осуществляется владельцем документов за свой счет с использованием личных технических средств (копировально-множительной техники, фотоаппаратуры) и расходных материалов в присутствии уполномоченного должностного лица органа дознания или следственного органа.

В случае если уголовное дело передано в суд, снятие копий с документов осуществляется в порядке, установленном Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным законом "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации".