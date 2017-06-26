Югорский автоинспектор стал двукратным победителем всеармейского конкурса «Дорожный патруль»

Автоинспектор из Нижневартовска Ильмир Мифтахов стал лучшим в двух номинациях во всеармейском конкурсе «Дорожный патруль», который проходил в подмосковном Ногинске с 19 по 23 июня.

Конкурс состоял из двух этапов – военно-технической эстафеты и соревнования специалистов. Дорожный полицейский Югры стал лучшим в двух номинациях: «Лучший регулировщик» и «Лучший инспектор по знанию правил дорожного движения», оставив позади более тридцати серьезных соперников.

«Участники соревнований были очень хорошо подготовлены. Сборная ГИБДД выступила достойно и показала прекрасные результаты в командном и в индивидуальном зачете» - приводит слова Ильмира пресс-служба ГИБДД по ХМАО-Югре.

В числе участников были лучшие команды военных автомобильных инспекций военных округов, Северного флота, Росгвардии, территориальной военной автомобильной инспекции Москвы.