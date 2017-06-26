Кирсан Илюмжинов похвалил югорские власти за организацию ЧМ по шахматам

«Ханты-Мансийск - это знак качества», - заявил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, комментируя на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой уровень организации командный чемпионат мира по шахматам 2017 года и командный чемпионат мира по шахматам среди женщин, которые проходят в эти дни в Ханты-Мансийске.

Президент Международной шахматной организации отметил, что чемпионатом довольны и участники, и зрители. В свою очередь, глава региона рассказала, что югорчане проявляют большой интерес к данным мероприятиям.В шахматной академии большое количество зрителей на каждом туре. Спасибо мэтрам за мастер-классы с нашими юными шахматистами. Мы провели несколько соревнований в период чемпионатов на площадке югорской академии, - сообщила Наталья Комарова.

Церемония закрытия чемпионатов пройдет сегодня в КТЦ «Югра-Классик». Начало в 20:00.