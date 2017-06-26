Сургутские НКО стали победителями премии "Гражданская инициатива"

14 некоммерческих организаций Югры стали победителями национальной премии «Гражданская инициатива». Церемония награждения прошла в столице округа.

Награды лауреатам вручала губернатор Югры Наталья Комарова. «Нынешний год проходит в Югре под знаком Года экологии, Года здоровья. С показателями физического здоровья у земляков все обстоит неплохо, не менее важно – духовное, нравственное здоровье общества, его способность сопереживать и помогать другим. За это здоровье в значительной степени отвечаете именно вы, добрые люди. Спасибо за вашу вовлеченность в добрые дела, пусть их будет как можно больше в Югре, России и мире», - подчеркнула глава региона.

Сразу несколько сургутских НКО получили заслуженные награды. Так в номинации «Ростки новой власти» диплом лауреата достался Юлии Юдиной, руководителю Сургутского «Центра детского творчества» (проект «Школьный волонтерский корпус». А в номинации номинации «Духовное наследие» признание жюри получил «Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» муниципального учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут».

В номинации «Зеленая планета» лучшим признан проект «Прививка добра» Сургутского регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу», руководитель Александра Дымза. В номинации «Наш общий дом – Россия» за реализацию проекта «Тепло Севера» награждена Сургутская межрегиональная общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество», руководитель Эдуард Логинов.

Кроме того, в номинации «Раздвинь границы возможностей» награду получи Сургутский фонд поддержки для людей с РАС и другими ментальными нарушениями развития «Город Солнца», руководитель Елена Сагитова.