В Сибири горят тысячи гектаров леса

По сообщению tass.ru, пожары в Сибири охватили территорию около 52 000 га. За сутки пожары выросли на 6,7 тысяч га.

«В Республике Тыва площадь возгорания увеличилась до 24,6 тыс. га, в Иркутской области выросла до 12 тыс., причем на территории «Заповедного Прибайкалья» рост составил 19 раз — со 160 до 3 тыс. га», — рассказали в ведомстве федеральной Авиалесохраны.

Как сообщает Гослескома Тувы, реальная площадь возгораниями в регионе больше действует 25 пожаров на 26,5 тыс. га.

«В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: пять — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, два — в Тулунском, один — в Усть-Удинском районе», — отметили в пресс-службе областной администрации в Приангарье.

В регион перебрасываются дополнительные силы «Авиалесохраны» из Красноярского края. В борьбу с огнем включилось уже 115 десантников.

По данным tass.ru, населенным пунктам или объектам экономики прямой угрозы на данный момент нет.