Россия прекращает производство самолетов Ан-148 украинской разработки

Как сообщает «РИА Новости», выпуск лайнера остановят после завершения строительства последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — рассказал источник «РИА Новости».

Как отмечает информационное агентство, ранее официальный представитель госпредприятия «Антонов» рассказал о полной замене российских комплектующих, которые до этого поставлялись из России.

Отметим, что новый Ан-132 Украина построила без российских деталей.