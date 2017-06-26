Запрет на «Боярышник» для народа продлят еще

Как сообщает «РИА Новости», глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить действия постановления о запрете торговли спиртосодержащей продукцией. Срок продления еще обсуждается.

Напомним, в марте 2017 года был введен запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции, срок которого составлял 90 дней. Усиленное наблюдение за оборотом спиртосодержащих жидкостей было установлено после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Тогда от отравления погибли более 70 человек.