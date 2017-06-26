Уроженцу Томска не удалось продать в Сургуте более 1 кг "синтетики"

Сургутские полицейские задержали неудавшегося наркоторговца, который пытался сбыть в городе более 1 кг синтетических наркотиков.

По версии следствия, 24-летний уроженец Томска, находясь в Сургуте, получил от неустановленного пока дилера наркотик, которые он намеревался продать через "закладки". Однако не успел, и был пойман полицейскими.

Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.