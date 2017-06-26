Песков готов обойтись без Telegram. "Есть и другие мессенджеры"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков по-традиции заявил, что тема с блокировкой мессенджера Telegram не входит в повестку Кремля.

«Если в итоге сервисы этого мессенджера будут недоступны, перейдем на другой. Здесь есть конкуренция», - приводит его слова «Медуза» со ссылкой на телеканал «Дождь». Как пишет издание, Песков пользуется Telegram и, в частности, общается с корреспондентами «Медузы» через этот мессенджер.

Напомним, на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров выдвинул ультиматум создателю мессенджера предпринимателю Павлу Дурову. В обращении, опубликованном на официальном сайте ведомства, он призвал разработчика незамедлительно передать сведения о компании.

Кроме того, силовые ведомства утверждают, что подготовка апрельского теракта в метро Санкт-Петербурга полностью осуществлялась с помощью Telegram.