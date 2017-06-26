Михаил Селюков вручил награды сотрудникам Сургутской травматологии

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) провел встречу с сотрудниками Сургутской клинической травматологической больницы. Михаил Викторович отметил высокий профессионализм коллектива медицинского учреждения и вручил награды Тюменской областной Думы его сотрудникам.

Благодарностью председателя областной Думы был отмечен Александр Боровиков – врач-травматолог-ортопед, заместитель руководителя по экспертизе временной нетрудоспособности.

Благодарственными письмами Тюменской областной Думы были награждены Анастасия Рычкова , старшая операционная медицинская сестра операционного блока № 3 за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство, и специалист по кадрам Оксана Краснова за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

Высшая награда Тюменской областной Думы – Почетная грамота – была вручена заведующей канцелярией Наталии Будаговской.

Также Михаил Селюков отметил Благодарностями депутата инструктора-методиста по лечебной физкультуре отделения нейрореабилитации Романа Картополенко , и.о. начальника планово-экономического отдела Ирину Мороз, старшую медицинскую сестру ортопедического отделения № 1 Ирину Алексееву, медицинскую сестру палатную нейрохирургического отделения экстренной помощи Наталью Прокудину, кладовщика операционного блока № 3 Любовь Демидову.

В завершении встречи областной парламентарий поздравил всех с прошедшим праздником – Днем медицинского работника. «Вы все профессионалы своего дела. Не случайно Сургутская клиническая травматологическая больница считается одной из лучших в регионе. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и расти в профессиональном плане», — сказал Михаил Селюков.