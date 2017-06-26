Коррупционеров планируют наказывать жестче

По сообщению газеты «Известия», комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточение наказания за взятки. Среди предлагаемых поправок — ужесточение наказания за злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, дачу и получение взятки. За последнее — предложено увеличить наказание до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, отдельно предлагается ввести в УК РФ ответственность за злоупотребление полномочиями для третейских судей в виде лишения свободы до трех лет.

Также предлагается дополнить статьи такими понятиями, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера» и «неимущественные права и иные неправомерные преимущества». «Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности», — рассказал автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По данным «Известий», законопроект уже получил положительный отзыв Верховного суда и Генпрокуратуры.