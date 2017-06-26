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На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова

Фото И. Швец
Фото И. Швец

23 июня, на 92 году жизни, скончалась коренная сургутянка, представительница древнейшего казачьего рода, труженица тыла, многодетная мать Домника Яковлевна Кайдалова.

Она родилась 13 марта 1926 года в поселке Банное Сургутского района. С пяти лет вместе со старшим братом помогала отцу работать на колхозных полях в деревне Широково и поселке Банное.

В 1942 году семья переехала в Сургут. С 16 лет Домника Яковлевна работала бригадиром в колхозе села Сургут. Ее бригада трудилась на раскорчевке площадей и ловле рыбы.

После окончания десяти классов, с 1943 по 1947 годы, работала в Сургутском нарсуде секретарем, с 1947 по 1974 годы — секретарем в приемной райкома партии, партбиблиотеке, отделе кадров.

В 1974 году по состоянию здоровья получила вторую группу инвалидности и вышла на пенсию. Занималась с детьми из коррекционной школы — учила их вышивать, вязать, готовить.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. Удостоена звания «Ветеран труда», «Ветеран Великой Отечественной войны».

Любить семью и свою землю — так воспитывали Домнику Яковлевну Кайдалову родители. Ее необычное имя связано с историей отцовской любви. Ее биография — это история всего Сургута, который и городом-то стал на ее глазах.

Домника Яковлевна была большим другом редакции газеты «Новый Город».

Выражаем соболезнования родным и близким.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 125, комментариев: 1


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