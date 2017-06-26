​Роспотребнадзор подсчитал, сколько денег из своего бюджета тратят курильщики на сигареты

Расходы россиян на табачные изделия с начала активной борьбы с курением в 2011 году увеличились почти в два раза и составляют до восьми процентов бюджета граждан. Самый низкий уровень расходов на сигареты — в Ингушетии (0,1% от общих расходов), Чечне (0,2%)и Татарстане (1,2%).

Согласно госдокладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», рост расходов связан с увеличением акцизов на табак. Средняя цена пачки сигарет выросла до 75 рублей.

Самыми курящими территориями стали Республика Бурятия (8,8%), Рязанская область (7,9%), Чукотский автономный округ (6,8%) и Смоленская область (6,8%).

Специалисты Роспотребнадзора озабочены тем, что потребители в связи с ростом цен могут перейти на дешевые сигареты нелегального производства — такая опасность существует, если расходы подступают к границе в 8% от бюджета курильщика.