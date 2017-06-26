Устройство на работу по блату может стать «неимущественной взяткой»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил законопроект, ужесточающий наказание за взятки и вводящий в российский Уголовный кодекс понятие «неимущественная взятка», сообщает газета «Известия».

Замглавы комитета и автор поправок Анатолий Выборный пояснил, что под понятием «неимущественная взятка» могут подразумеваться взаимовыгодные услуги: «Например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности». Сейчас взяткой считаются лишь деньги, имущество или услуги, стоимость которых можно определить.

Также комитет хочет увеличить наказание за дачу и получение взяток до четырех лет лишения свободы, а также подвести под действие УК третейских судей, предусмотрев для них до трех лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

Как отмечают «Известия», законопроект уже поддержали Генпрокуратура и Верховный суд, а в Госдуму его внесут до конца сессии.