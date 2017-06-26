Самой влиятельной и известной личностью, по мнению россиян, стал не Владимир Путин. Но он в рейтинге тоже есть

Интересный опрос провел «Левада-центр», который решил выяснить, кто же в этом году является самой известной и влиятельной личностью в истории России, по мнению граждан страны.

Лидером россияне назвали Иосифа Сталина (38%). По мнению социологов, большое внимание на его рейтинг оказывает победа СССР в Великой Отечественной войне.

Второе место поделили между собой глава государства Владимир Путин и поэт Александр Пушкин (по 34%). Кстати, Путин в рейтинге впервые оказался в тройке лидеров. Третьей известной личностью, по мнению россиян, стал Владимир Ленин (32%).

В десятку выдающихся личностей также вошли император Петр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%), поэт Михаил Лермонтов (11%). Последнее место топ-20 занял бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев, набравший всего 6%.

Участие в опросе приняли 1,6 тысячи человек из 48 регионов России.