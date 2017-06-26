Вот кто во всем виноват: оказывается, теракт в Санкт-Петербурге был спланирован при помощи Telegram

Мессенджер Telegram, чьим владельцем является Павел Дуров, вновь оказался под прицелом Роскомнадзора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ, подготовка апрельского теракта в метро Санкт-Петербурга полностью осуществлялась с помощью Telegram. Как сообщается в документе, террорист-смертник использовал мессенджер «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Отметим, что подобные подробности теракта появились именно в тот момент, когда Павла Дурова вынуждают предоставить спецслужбам «ключи от информации» к его мессенджеру. Глава Роскомнадзора Александр Жаров накануне заявил, что владелец Telegram «последовательно демонстрирует правовой нигилизм» и подвергает риску жизни миллионов человек: «Нежелание господина Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации».

Дуров же сегодня на своей странице в соцсети прокомментировал слова Жарова, отметив, что тот не только нарушает права человека, но и элементарно не разбирается в вопросах шифрования информации: «Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году. В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации». Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger. Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — заявил Дуров.

Кроме того, Дуров отметил, что только в течение одного месяца Telegram заблокировал почти пять тысяч каналов, в отношение которых были подозрения в терроризме.