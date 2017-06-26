​Результаты ЕГЭ будут выложены на Едином портале гос- и муниципальных услуг // РАСПИСАНИЕ

Предварительные результаты ЕГЭ можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это можно сделать, будучи зарегистрированным в системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Расписание аттестации по предметам Единого государственного экзамена:
29 мая — география, информатика и ИКТ;
31 мая — математика базового уровня;
2 июня — математика профильного уровня;
5 июня — обществознание;
7 июня — физика, литература;
9 июня — русский язык;
13 июня — иностранные языки, биология;
15 июня — иностранные языки (устно);
16 июня — иностранные языки (устно);
19 июня — химия, история;
20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;
21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;
23 июня — резерв: иностранные языки (устно);
28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
29 июня — резерв: русский язык;
1 июля — резерв: по всем предметам.