​Сургутские театралы показывают школьникам округа класс

Театральные уроки в виде мини-спектаклей проводят актеры СМДТ в школах региона. Этот формат взаимодействия людей искусства с юной аудиторией был запущен в 2012 году, и с тех пор он успешно практикуется в Югре.

Несмотря на то, что основной репертуар СМДТ предназначен для взрослых, у актеров театра есть что показать совсем молодым школьникам – это легкие мобильные постановки с «быстровозводимыми» декорациями. В их основе лежит нетленная классика: Пушкин, Барто, Юнна Мориц, Шаинский, Никитин.