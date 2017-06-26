​В Югре открываются новые тематические детские лагеря

В условиях, когда отправлять детей на отдых в Европу могут все меньше семей, в Югре стараются создать альтернативу в виде активного и культурного досуга. Например, в Сургутском районе работает палаточный лагерь «Кар-Тохи» ( 9 км от Русскинской). В нем действует два направления: туристическое и военно-спортивное. Там отдохнут (если так можно выразиться) 60 молодых людей со всего района.

В Нефтеюганском районе тоже делают досуг: в салымской модельной библиотеке №1 открылась детская площадка «Светлячок». А в пойковской детской библиотеке «Радость» теперь есть площадка кратковременного пребывания «Лето в библиотеке: город ЭКОмастеров». Ну, хоть какое-то лето для детей.

Пожалуй, наиболее полезное из всего перечисленного происходит в «Казачьей станице» чеускинской школы. Там дети займутся хоть и не типично казачьим бытом, но явно продуктивной деятельностью: будут сажать деревья, убирать территорию и разбирать книги в местной библиотеке.

Горноправдинск обзавелся лагерем технической направленности под названием «Терра Когнито». Открыт он был по программе «Автозавод будущего», и там дети погрузятся в аспекты современной автомобильной промышленности.