​В конце недели по всей стране кассы перейдут в режим онлайн. Что от этого простым россиянам?

С 1 июля в России полноценно запускается проект онлайн-касс. Это значит, что каждый кассовый аппарат в «прямом эфире» будет передавать данные о транзакциях в налоговую службу. С одной стороны, эта мера предназначена для более удобного контроля и администрирования со стороны бизнеса (особенно, крупных торговых сетей, где обороты крайне высоки). Но есть польза и для потребителей, то есть простых россиян.

Каждый чек теперь будет формироваться в электронной форме и заливаться в «облако», и покупатели смогут хранить свои чеки в электронной форме, что упрощает не только ведение семейного бюджета, но и, например, получение налоговых вычетов. Все это можно будет контролировать с бесплатного мобильного приложения. Чек можно будет получить сразу при покупке на электронный адрес (если кассовый аппарат оснащен этой функцией), либо через ссылку, которую продавец скинет на номер телефона покупателя, пишет «МК».

В случае, если электронный чек не требуется «здесь и сейчас», то на бумажном чеке будут все данные, чтобы получить его онлайн-версию. Вообще на каждом чеке должен быть QR-код, при помощи которого можно будет проверить его легальность и в случае чего (при помощи того же приложения) отправить налоговой намек на то, что тот или иной продавец слегка мухлюет.