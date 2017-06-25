Алексею Навальному, отбывающему административный арест, понадобилась помощь врачей. Как пишет "Медуза", ему вызывали скорую помощь из-за высокой температуры (38,5 градусов), но каких-то конкретных данных о его болезни и нынешнем состоянии нет. Напомним, что 12 июня суд приговорил Навального на 30 дней за нарушения в организации митинга и оказание сопротивления представителям власти, но позже ему скостили срок до 25 дней.
Алексею Навальному потребовалась помощь врачей в СИЗО
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 21:41, просмотров: 50, комментариев: 0