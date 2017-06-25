Югорскую молодежь приглашают к участию в конкурсе "Живая история"

Молодежь Югры приглашают принять участие во всероссийском фестивале молодежных патриотических проектов «Живая история».

Фестиваль проводится в два этапа. На первом этапе (заочном) в срок с 10 мая по 2 ноября 2017 года участники загружают на сайт живаяистория-ургпу.рф свои реализующиеся или реализованные проекты патриотической тематики в электронном варианте. Авторы лучших проектов будут приглашены на очный этап Фестиваля, который будет проходить с 15 ноября по 16 ноября 2017 г. в Екатеринбурге. В программе мероприятия: мастер-классы, выставка лучших патриотических проектов, конвейер проектов, форсайт-сессия, панельные дискуссии и развлекательная программа.

К участию в фестивале приглашаются работники и ученики образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 14 до 35 лет.

Подробную информацию о фестивале можно получить по тел. 8-343-235-76-71, контактное лицо – Иван Попп, директор Центра реализации студенческих проектов и программ УрГПУ.