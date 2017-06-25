Вахтовики в Белоярском переселились из вагончиков в общежитие

На нефтяном месторождении имени Владимира Виноградова состоялось открытие общежития и столовой для работников.

В новое общежитие вахтовики переедут из вагончиков. Для них подготовили комфортные номера с удобствами. Ка каждом этаже: тренажерный зал, кухня, прачечная. Вместимость общежития – 98 мест. Здесь же расположен и врачебный кабинет.

На торжественном открытии глава района Сергей Маненков поздравил АО «РИТЭК» с 25-летием. По его словам РИТЭК всегда был социально ответственным предприятием и ввод в эксплуатацию новых объектов – лучшее тому доказательство. Кроме того, это говорит о перспективности самого месторождения, которое сегодня является одним из ключевых , находящихся в разработке АО «РИТЭК».