Провести отпуск в Югре помогут 237 туристических программ и туров

Правительство округа опубликовало летний каталог туристических программ и туров для семейного и детского отдыха «Проведи лето в Югре».

В каталоге представлено 237 туристических программ и туров. В том числе: 52 культурно-познавательных программы, 53 экскурсионных маршрута, 34 программы этнографической направленности, 31 познавательно-игровая программа для детей и подростков, 22 программы для активного отдыха предлагают базы отдыха, 45 концертных программ, приуроченных к праздничным мероприятиям.

Кроме того, здесь же размещены методические рекомендации по организации сопровождения транспортных средств, о порядке перевозок автомобильным транспортом организованных групп детей, о сопровождении организованных групп детей.

Каталог туристских программ и туров размещен в открытом доступе на тематическом сайте «Туризм в Югре» в разделе «Туризм в Югре/Туристский каталог».