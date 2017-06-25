Сургутский архив приглашает всех желающих принять участие в историческом конкурсе

Сургутский архив приглашает принять участие в Конкурсе творческих работ «Сургут – живая история».

К участию в конкурсе приглашаются отдельные авторы, авторские коллективы учреждений, предприятий, организаций. Возрастная категория участников – с 8 лет.

На конкурс представляются творческие работы в формате летописей организаций, рефератов, публицистических статей, очерков, эссе, электронных презентаций в фотографиях. Конкурсные работы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.

Номинации конкурса:

- «История организации в истории города»;

- «Герои рядом»;

- «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»;

- «Моя родословная».

По итогам конкурса победители получают дипломы и призы. Работы участников конкурса, получившие наиболее высокие оценки жюри конкурса, будут размещены на выставке, посвященной 80-летию сургутского архива и на официальном портале администрации города. Все участники конкурса будут награждены дипломами.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 03.04.2017 по 01.09.2017 по адресу ул. Магистральная, 28, архивный отдел. Консультацию можно получить по телефонам (3462) 52-29-29, 52-29-28, тел./факс: (3462) 35-23-05.

Творческие работы можно направлять по адресам электронной почты:kaidalova_aa@admsurgut.ru, arhive@admsurgut.ru.