В Нижневартовске ремонт дорог будет оценивать лаборатория // ВИДЕО

В Нижневартовске завершился ремонт дороги по улице Маршала Жукова. Подрядчики выполнили запланированные мероприятия в короткий срок. Свою оценку новому асфальту уже дали общественники, теперь осталось провести испытания в лаборатории.

«Судя по взятому образцу в уложенной смеси нет «пористости», присутствует хорошее уплотнение и асфальт выдержит нагрузки интенсивного движения на данном участке дороги», - резюмировал общественник Владимир Попилин.

Как сообщили в мэрии Нижневартовска, специалисты выполняют отбор проб не только там, где было выполнено асфальтирование дороги, но и на заводе производителя асфальтобетонного покрытия, которое применялось в работе. После этого образцы отправят на лабораторные испытания. Эксперты местного филиала Южно-Уральского государственного университета проведут исследования по нескольким показателям. Это займет около недели. А затем станет известно, есть ли в покрытии недостатки (их подрядчик будет устранять за собственный счет). Только после положительного заключения заказчик рассчитается с исполнителем. Также отметим, что согласно заключенным контрактам, гарантия на выполненные работы составляет четыре года.