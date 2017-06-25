​Ревизоры из администрации президента все же приедут с проверкой в Югру

Контрольное управление президента нагрянет в три региона: Орловскую и Самарскую область, а также Югру. Об этом стало известно в пятницу, 23 июня, пишут "Ведомости". Президент лично дал соответствующие поручения и ждет результатов проверки к 1 октября.

Напомним, что Владимир Путин получил две жалобы из Югры: на медленную программу расселения из вагончиков в Нягани и о коррупции, которая не позволяет семье полицейского из Нефтеюганска получить субсидию на квартиру (автор вопроса Данила Прилепа за смелость получил главный приз прямой линии – золотой айфон с портретом президента). Оба этих случая будут проверять специалисты контрольного управления.