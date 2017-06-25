Криштиану Роналду не понравился газон на «Зенит Арене». «Игру лучшего качества на нем не показать»

Главная звезда португальского футбола Криштиану Роналду раскритиковал качество покрытия на новом петербургском стадионе, где его команда обыграла новозеландцев 4:0 в рамках завершения группового этапа Кубка Конфедераций. Футболист заявил, что газон не очень хороший, поэтому игру лучшего качества на нем не показать, пишет "Эхо Москвы".

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш сам стадион оценил высоко, а вот газоном тоже оказался недоволен. Он выразил надежду, что недостатки устранят в течение недели.