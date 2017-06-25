НКО Советского повысили квалификацию

В городе Советский сотрудники Центра «Открытый регион» провели первое образовательное мероприятие для некоммерческих организаций – программу повышения квалификации «Управление проектами НКО».
«Обучающий курс поможет овладеть пятью ключевыми компетенциями, необходимыми для успешного развития некоммерческой организации: эффективными коммуникациями, фандрайзингом, управлением финансами, управлением человеческими ресурсами, проектной деятельностью», - сообщила заместитель директора АУ «Центр «Открытый регион» Жанна Котова, которая выступит в роли тренера-эксперта.
Слушателями программы дополнительного профессионального образования стали более 20 представителей некоммерческих организаций Советского.