На фестивале "Интермузей" в Москве югорчане представили свою природу

На фестивале "Интермузей-2017", который прошел в Москве, югорские музейные представили программу "Природа Югры", приуроченную к Году экологии в России.

Уже в первые часы открытия фестиваля у северного стенда собрались самые юные посетители. Многим хотелось погладить чучело медведя и собрать пазлы картинок ландшафта северного края. Центром экспозиции Югры стала мультимедийная информационная система, которая в интерактивной и наглядной форме представляет интересные факты о природе Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам музейных сотрудников, программа предназначена для занятий дополнительного образования по окружающему миру, природоведению, биологии и экологии. Сложные природные явления можно объяснить детям, благодаря современным информационным технологиям.

На стенде можно было вращать и масштабировать интерактивную карту, выбирать времена года и наблюдать за изменениями, происходящими в природе. Узнать, кто такая «кедровка», отчего исчезли мамонты и какими природными парками богат край. Визуальное восприятие, как мне пояснили, усиливается за счет низкополигональной графики, популярной среди детской и молодежной аудитории.