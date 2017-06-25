​Мутко: "Это самая лучшая сборная России по футболу, которая была за последние годы"

Несмотря на поражение в Кубке Конфедераций, где сборная России не смогла выйти из группы, проиграв накануне мексиканцам со счетом 2:1, вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко похвалил наших футболистов, сообщает "Р-Спорт": "Это самая лучшая сборная России по футболу, которая была за последние годы. Ребята оставили на поле все, что могли. На самом деле очень хорошая команда. Такая работа проделана, ребята старались. Это футбол.



Я перед матчем очень много общался с болельщиками, они болеют за команду. У нас страна, которая мечтает, мы верим в мечту, и я такой же. Нам хочется увидеть победы, но мексиканская команда - одна из топовых, что и говорить. Это команда мирового уровня. Когда мы получили удаление, то шансов уже не было никаких".