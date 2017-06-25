​Половина крупных российских бизнесменов намерена жить и работать в России. Остальные сомневаются

Четверть российских миллионеров-бизнесменов считают возможным временный переезд за границу, половина планирует жить и работать в России по меньшей мере десять лет, а еще 25 процентов не смогли ответить на вопрос исследования Wealth Report: Russia, сообщает newsru.com. При этом две трети детей российских крупных бизнесменов поступили в зарубежные университеты. Среди всего населения России доля миллионеров составляет около 0,1%, это на 1,4% меньше Германии и на 4,3% меньше Швейцарии.