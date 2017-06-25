Лучшие проекты помощи детям будут профинансированы. Конкурс завершается 15 июля

15 июля в Югре завершается конкурсный отбор социальных проектов, направленных на оказание адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Лучшие из них получат финансирование в 2018-2019 гг.

Инициатором и организатором конкурса является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На конкурс представляются проекты по следующим направлениям:

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;

- социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

Заявка направляется в адрес Фонда заказным письмом с описью вложенных документов и сведений. Подробная информация о конкурсе размещена на портале Фонда.