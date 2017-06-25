В окружном центре открылась выставка, посвященная 80-летию Ювана Шесталова

В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» открылась выставка «Семь Я…», посвященная 80-летию Ивана Шесталова, поэта и прозаика, заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры, почетного гражданина автономного округа, кавалера орденов Дружбы народов и Трудового Красного знамени, члена Союза писателей СССР.

На выставке представлены документы, фотографии из семейного архива рода поэта, генеалогическое древо в пять поколений, среди персоналий рода – шаман, первый мансийский поэт, первый профессиональный мансийский композитор и другие.

Посетить выставку можно по адресу: Тобольский тракт 4, гостиничный комплекс «Югорская долина», корпус «Континент», 3 этаж.